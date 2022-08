Chelsea | il no di Pulisic al Manchester United | vuole la Champions

(Di domenica 21 agosto 2022)rifiuta il trasferimento al: l’americanoun club che giochi inLeague Christianrimane un possibile partente dal, ma la sua volontà non è quella di accasarsi al. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il calciatore americano vorrebbe comunque trasferirsi in un club che gli permetta di competere inLeague, cosa che non potrebbe fare con i Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Pulisic Juve, l'americano risponde al top club: la decisione - - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Lascia l'Inghilterra: ha scelto la #Juventus! I DETTAGLI??? - JuventusUn : Lascia l'Inghilterra: ha scelto la #Juventus! I DETTAGLI??? - STnews365 : Chelsea: Pulisic rifiuta il trasferimento al Manchester United. L'americano vuole un club che gioca la Champions… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Lascia l'Inghilterra: ha scelto la #Juventus! I DETTAGLI? -

Virgilio Sport

Notizia di ieri, secondo i media britannici, è il possibile scambio trae Manchester United rispettivamente per Christianed Harry Maguire. Secondo quanto indicato dal Mail, però, il calciatore americano di origine croata dovrebbe declinare la destinazione ...Ilavrebbe proposto al Manchester United lo scambio clamoroso tra Christiane Harry Maguire Il Manchester United continua a seguire Christiane ilpotrebbe ad aprire alla cessione dello statunitense. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ilavrebbe proposto ai Red Devils uno scambio: l'americano a Manchester in ... Chelsea: Pulisic rifiuta il trasferimento al Manchester United Pulisic Juve, l'americano risponde al top club: la decisione dell'esterno offensivo in uscita dal Chelsea sulla proposta ...Squadre come Manchester United e Newcastle dovrebbero presto uscire dalla corsa per l'acquisto del cartellino di Christian Pulisic, centrocampista offensivo classe 1998 del Chelsea e ...