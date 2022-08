Chalobah Inter, il Chelsea apre al prestito gratuito? Le ultime (Di domenica 21 agosto 2022) Chalobah resta un nome caldo per la difesa dell’Inter: possibile apertura al prestito gratuito del Chelsea. Gli aggiornamenti L’Inter continua a valutare diversi profili per il ruolo di difensore centrale tanto richiesto da Inzaghi. Non tramonta l’opzione che porta a Chalobah, anche perché il Chelsea potrebbe aprire alla opzione del prestito gratuito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)resta un nome caldo per la difesa dell’: possibile apertura aldel. Gli aggiornamenti L’continua a valutare diversi profili per il ruolo di difensore centrale tanto richiesto da Inzaghi. Non tramonta l’opzione che porta a, anche perché ilpotrebbe aprire alla opzione del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Glongari : È stato #Lukaku a consigliare all’#Inter di chiedere al #Chelsea il prestito di Trevoh #Chalobah - DiMarzio : #Inter, contatti col @ChelseaFC per #Chalobah. Prima apertura della @OfficialSSLazio per il prestito di #Acerbi - effekappa11 : @Inter prendete in prestito @chalobah vi prego ???? - Milannews24_com : #Inter, il #Chelsea apre al prestito di #Chalobah. #Milan defilato - Maximoffstanacc : @Inter porca Madonna tuchel mette James adattato nei 3 dietro mentre Chalobah sta a marcire in panchina, vi volete svegliare? -