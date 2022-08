Cerchi casa? ecco come acquistarla… nel Metaverso (Di domenica 21 agosto 2022) Può sempre sorprendente, per certi versi clamoroso o pazzesco, volendo anche un po’ fuori dal mondo (reale), ma l’ultimo boom immobiliare è in quel Metaverso dove Mark Zuckerberg (e non solo) ci sta spingendo ad andare: un posto virtuale dove gli avatar-acquirenti sono disposti a sborsare quanto pagherebbero nella vita reale. Metaverso – Adobe StockEbbene sì, non si spiega altrimenti il proliferarsi di aziende che trattato la vendita di immobili digitali: se prima spiccavano solo The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium (piattaforme sulle quali si trovano in commercio circa 270mila), ora siamo saliti addirittura a 32. La casa dei sogni di Krista Kim non esisteva, quindi l’ha costruita lei stessa, ma nel Metaverso. Nel 2020, rinchiusa con i suoi due figli in un condominio di Toronto durante ... Leggi su computermagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Può sempre sorprendente, per certi versi clamoroso o pazzesco, volendo anche un po’ fuori dal mondo (reale), ma l’ultimo boom immobiliare è in queldove Mark Zuckerberg (e non solo) ci sta spingendo ad andare: un posto virtuale dove gli avatar-acquirenti sono disposti a sborsare quanto pagherebbero nella vita reale.– Adobe StockEbbene sì, non si spiega altrimenti il proliferarsi di aziende che trattato la vendita di immobili digitali: se prima spiccavano solo The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium (piattaforme sulle quali si trovano in commercio circa 270mila), ora siamo saliti addirittura a 32. Ladei sogni di Krista Kim non esisteva, quindi l’ha costruita lei stessa, ma nel. Nel 2020, rinchiusa con i suoi due figli in un condominio di Toronto durante ...

