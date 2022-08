Cerca di recuperare il cellulare della fidanzata e precipita in un dirupo: morto un 30enne (Di domenica 21 agosto 2022) Un escursionista di 30 anni, residente in provincia di Rovigo, è morto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse Cercando di recuperare un cellulare, caduto alla fidanzata, quando si è sporto nel precipizio perdendo l'equilibrio e finendo in un burrone. Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 agosto 2022) Un escursionista di 30 anni, residente in provincia di Rovigo, èndo per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo stessendo diun, caduto alla, quando si è sporto nel precipizio perdendo l'equilibrio e finendo in un burrone.

