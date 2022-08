C’é Putin nel mirino dell’attentato di Mosca a Dugin. L’analisi di D’Anna (Di domenica 21 agosto 2022) Attacco a Putin. Scuote il regime del Presidente russo l’attentato compiuto nella notte in una capitale stretta nella morsa dei servizi segreti del Cremlino. Una morsa paragonabile soltanto ai tragici anni di Lavrentij Berija e del culmine delle purghe staliniste. Un ordino esplosivo ha fatto saltare in aria e distrutto fra le fiamme l’auto sulla quale viaggiava Darya Dugina, 30 anni, commentatrice politica e figlia di Oleksandr Dugin considerato l’ideologo ispiratore di Vladimir Putin. Sulla Toyota Land Cruiser esplosa avrebbe dovuto viaggiare anche il filosofo, vero obiettivo dell’attentato, che invece all’ultimo istante all’uscita del concerto, al quale padre e figlia avevano partecipato, è salito su un’altra macchina. Un video girato sulla scena del rogo seguito all’esplosione mostra la ... Leggi su formiche (Di domenica 21 agosto 2022) Attacco a. Scuote il regime del Presidente russo l’attentato compiuto nella notte in una capitale stretta nella morsa dei servizi segreti del Cremlino. Una morsa paragonabile soltanto ai tragici anni di Lavrentij Berija e del culmine delle purghe staliniste. Un ordino esplosivo ha fatto saltare in aria e distrutto fra le fiamme l’auto sulla quale viaggiava Daryaa, 30 anni, commentatrice politica e figlia di Oleksandrconsiderato l’ideologo ispiratore di Vladimir. Sulla Toyota Land Cruiser esplosa avrebbe dovuto viaggiare anche il filosofo, vero obiettivo, che invece all’ultimo istante all’uscita del concerto, al quale padre e figlia avevano partecipato, è salito su un’altra macchina. Un video girato sulla scena del rogo seguito all’esplosione mostra la ...

