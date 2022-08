Casper: Christina Ricci odia la sua performance nel film (Di domenica 21 agosto 2022) Christina Ricci ha svelato il motivo per cui a distanza di anni non si sente soddisfatta della sua interpretazione in Casper. Nell'attesa di debuttare su Netflix con Mercoledì, la serie prequel de La famiglia Addams diretta da Tim Burton, Christina Ricci ha rivelato di odiare la sua interpretazione nel celebre film del 1995 Casper, nonostante il Saturn Award vinto grazie alla sua performance. Durante un episodio del podcast WTF con Marc Maron, l'attrice ne ha spiegato il motivo: "Se guardate bene Casper, sono terribile. La gente si arrabbia molto quando lo dico perché sostiene che sia 'un film meraviglioso'. È un tesoro d'infanzia per le persone. Ma sono terribile nel mio ruolo. Avevo 13 anni e molte ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022)ha svelato il motivo per cui a distanza di anni non si sente soddisfatta della sua interpretazione in. Nell'attesa di debuttare su Netflix con Mercoledì, la serie prequel de La famiglia Addams diretta da Tim Burton,ha rivelato dire la sua interpretazione nel celebredel 1995, nonostante il Saturn Award vinto grazie alla sua. Durante un episodio del podcast WTF con Marc Maron, l'attrice ne ha spiegato il motivo: "Se guardate bene, sono terribile. La gente si arrabbia molto quando lo dico perché sostiene che sia 'unmeraviglioso'. È un tesoro d'infanzia per le persone. Ma sono terribile nel mio ruolo. Avevo 13 anni e molte ...

BestMovieItalia : «Ero terribile, provo imbarazzo»: Christina Ricci rinnega la sua prova d'attrice in Casper - - 3cinematographe : #ChristinaRicci e il brutto ricordo di Casper: 'Sono stata terribile' - LAmobslugger : Christina Ricci EMBARRASSED by Her Performance in Casper | E! News -