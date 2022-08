Caso Ciro Palmieri: la casa-prigione e la denuncia della moglie per maltrattamenti di sette anni fa (Di domenica 21 agosto 2022) Quanto accaduto a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, ha sconvolto l’intero Paese: qui Monica Milite, assieme a due dei suoi figli, ha ucciso lo scorso 29 luglio il marito Ciro Palmieri, panettiere di 43 anni, facendo credere inizialmente nella denuncia di scomparsa che l’uomo si fosse messo in un brutto giro. Ora gli inquirenti stanno ricostruendo il contesto familiare in cui l’agghiacciante delitto è maturato: il sospetto, nato da una serie di indizi e di testimonianze, è che quella vissuta dalla moglie e dai figli della vittima fosse una realtà di profondo disagio e di violenze. La donna, infatti, sette anni fa aveva denunciato il marito per maltrattamenti, salvo poi ritirare tutte le accuse. Ma, forse, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Quanto accaduto a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, ha sconvolto l’intero Paese: qui Monica Milite, assieme a due dei suoi figli, ha ucciso lo scorso 29 luglio il marito, panettiere di 43, facendo credere inizialmente nelladi scomparsa che l’uomo si fosse messo in un brutto giro. Ora gli inquirenti stanno ricostruendo il contesto familiare in cui l’agghiacciante delitto è maturato: il sospetto, nato da una serie di indizi e di testimonianze, è che quella vissuta dallae dai figlivittima fosse una realtà di profondo disagio e di violenze. La donna, infatti,fa avevato il marito per, salvo poi ritirare tutte le accuse. Ma, forse, ...

