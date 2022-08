globalistIT : - ES1670 : RT @fattoquotidiano: Quando stava con B., l’ex Udc chiedeva l’elezione diretta del Capo dello Stato, poi sostenne pure la riforma renziana.… - i_pmt : RT @fattoquotidiano: Quando stava con B., l’ex Udc chiedeva l’elezione diretta del Capo dello Stato, poi sostenne pure la riforma renziana.… - Raffael13409174 : Il sogno del “partigiano” Casini: il presidenzialismo - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Quando stava con B., l’ex Udc chiedeva l’elezione diretta del Capo dello Stato, poi sostenne pure la riforma renziana.… -

"Ho sostenuto da tempo in Parlamento governi legati al Pd", ricordagiustificando così la sua scelta. "Il Pd, ai miei occhi, ha preso la posizione più coerente su tutti i dossier principali" e ...... il Pd che si sposta ancor più al centro, chiude a Conte e candidaè la medicina amara ... Berlusconi, Salvini al potere ('Dio, patria e famiglia',, regionalismo differenziato, ... Casini: “No al presidenzialismo, se il Capo dello Stato non è una figura terza si scassa tutto” L'ex democristiano sarà candidato al Senato nelle liste del Partito Democratico: "Se eletto mi iscriverò al gruppo".Pier Ferdinando Casini, a 39 anni dalla prima elezione alla Camera dei deputati si ricandida per il Senato, con il Pd, come conferma in un’intervista al Quotidiano Nazionale. “Ho sostenuto da tempo in ...