Caserta: “Grande prestazione, fatto sempre il massimo. Vigorito? Non l’ho sentito” (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGenova – Le parole di Fabio Caserta al termine della sfida valevole per la seconda giornata di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Genoa. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ferraris” per affrontare la formazione di Alexander Blessin. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Vigorito – Non ho parlato con lui, ci siamo visti solo nel tratto tra l’albergo e lo stadio. A fine partita non l’ho visto. prestazione – La squadra ha fatto una grandissima prestazione sotto ogni punto di vista, abbiamo fatto una partita maschia in un campo dove non era facile. L’atteggiamento è stato giusto, la squadra voleva i tre punti, voleva fare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGenova – Le parole di Fabioal termine della sfida valevole per la seconda giornata di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Genoa. L’allenatore calabrese ha commentato ladei giallorossi, scesi in campo al “Ferraris” per affrontare la formazione di Alexander Blessin. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita.– Non ho parlato con lui, ci siamo visti solo nel tratto tra l’albergo e lo stadio. A fine partita nonvisto.– La squadra hauna grandissimasotto ogni punto di vista, abbiamouna partita maschia in un campo dove non era facile. L’atteggiamento è stato giusto, la squadra voleva i tre punti, voleva fare ...

anteprima24 : ** #Caserta: 'Grande prestazione, fatto sempre il ... ** - ottopagine : Benevento, Caserta: 'Tra me e la squadra c'è grande alchimia' #Benevento - TeleradioNews : Caserta. Serata di solidarietà per il popolo ucraino al teatro parrocchiale del 'Buon Pastore' - Caserta. Grande se… - TeleradioNews : Serata di solidarietà’ al Teatro del Buon Pastore a Caserta - Caserta. Grande serata presso la chiesa del Buon Pa… - mariodice76 : @ottobrerosa @beabri @civati @unione_popolare In realtà sono in grande imbarazzo. Soprattutto a Caserta le liste sono piuttosto imbarazzanti -