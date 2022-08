Casemiro al Manchester United cambia i piani di Cristiano Ronaldo… (Di domenica 21 agosto 2022) Il centrocampista brasiliano è una pedina importante per i Red Devils oltre ad essere un ex compagno del portoghese. Leggi su itasportpress (Di domenica 21 agosto 2022) Il centrocampista brasiliano è una pedina importante per i Red Devils oltre ad essere un ex compagno del portoghese.

UtdDistrict : ?? Casemiro is in Manchester. [@GuillerRai, @diarioas] - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Casemiro passa dal Real al Manchester United ?????? - terryflewers : Manchester United sign Casemiro! DEAL COMPLETE ?? ?? - - TheUtdBible : Welcome to Manchester United Casemiro ?????? ?? 3 x La Liga ?? 1 x Copa del Rey ?? 3 x Supercopa ?? 5 x Champions Leag… - DePoundz2 : RT @centredevils: ????| Casemiro is in Manchester. [@GuillerRai] -