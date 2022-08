Carta del docente bonus 500 euro: ultimi giorni per spendere somme residue del 2020/21. Scadenza 31 agosto (Di domenica 21 agosto 2022) Sono gli ultimi giorni per i docenti di ruolo che usufruiscono della Carta del docente, bonus 500 euro, per poter spendere eventuali somme residue del 2020/21. La Scadenza è fissata per il 31 agosto. Il bonus dell’anno scolastico 2021/22 rimane invece spendibile fino al 31 agosto 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 agosto 2022) Sono gliper i docenti di ruolo che usufruiscono delladel500, per potereventualidel/21. Laè fissata per il 31. Ildell’anno scolastico 2021/22 rimane invece spendibile fino al 312023. L'articolo .

