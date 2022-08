CARRÀMBA, CHE SORPRESA! La 4×100 femminile riporta l’Italia sul podio agli Europei dopo 68 anni! (Di domenica 21 agosto 2022) Si chiudono con una meravigliosa ciliegina sulla torta gli Europei 2022 di atletica. A Monaco di Baviera (Germania) l’Italia arpiona una insperata medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 metri femminile: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni ed Alessia Pavese realizzano un vero e proprio capolavoro, chiudendo con il tempo di 42?84 alle spalle di Germania (42?34) e Polonia (42?61, record nazionale). Le azzurre, approdate nell’atto conclusivo con il quarto tempo assoluto, sapevano che per salire sul podio avrebbero dovuto correre una gara perfetta, nonché sperare in qualche errore delle favorite. É andata esattamente così, perché Francia e Gran Bretagna si sono autoeliminate sul rettilineo opposto a quello d’arrivo, sbagliando il primo cambio e terminando ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Si chiudono con una meravigliosa ciliegina sulla torta gli2022 di atletica. A Monaco di Baviera (Germania)arpiona una insperata meda di bronzo nella staffettametri: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni ed Alessia Pavese realizzano un vero e proprio capolavoro, chiudendo con il tempo di 42?84 alle spalle di Germania (42?34) e Polonia (42?61, record nazionale). Le azzurre, approdate nell’atto conclusivo con il quarto tempo assoluto, sapevano che per salire sulavrebbero dovuto correre una gara perfetta, nonché sperare in qualche errore delle favorite. É andata esattamente così, perché Francia e Gran Bretagna si sono autoeliminate sul rettilineo opposto a quello d’arrivo, sbando il primo cambio e terminando ...

