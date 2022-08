sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22agosto: programmi, #Pnrr grande assente. Caro #gas, cartiere a… - GiuseppeConteIT : La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e c… - FrancescoLollo1 : Mentre la sinistra parla di droga libera e cittadinanza facile e come obiettivo ha quello di demonizzare il centrod… - Damianodanny1 : PUTIN È GIÀ PASSATO ALL’INCASSO CARO-ENERGIA COSTATO 170 MILD A EUROPA CON RADDOPPIO DEI PREZZI GAS L'ASSEGNO… - mar__bru : Caro energia: luce sociale, rigassificatori e meno Iva le ricette dei partiti - Molto chiaro. -

Il Sole 24 ORE

Tuttavia, le incognite che gravano sulla nostra economia sono molto "allarmanti": il, l'esplosione dei prezzi, gli sviluppi della guerra in Ucraina e una possibile recrudescenza del ...Ilè diventato un'emergenza per gli effetti che ha su inflazione e redditività delle imprese: lo Stato deve intervenire, anche a livello europeo, per fermare questa situazione. Le ... Caro energia: per le famiglie un conto da 9 miliardi per la spesa alimentare I tempi sono molto più stretti. Il presidente di Confindustria Ceramica ha ben chiaro il problema: il caro energia, aggravato ancora a luglio,sta mettendo a serio rischio aziende, lavoratori e ...Sono 52 i miliardi messi sul piatto dal governo contro il caro vita per famiglie e imprese. Una cifra importante, pari a 3 punti percentuali di Pil, che in ...