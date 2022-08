Caro energia, a Napoli stesi 2 km di cavi per rubarla (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cara energia, ma non per un 35enne serbo residente nel campo nomadi di Scampia, a Napoli. Lui la corrente non la pagava proprio perché la sua abitazione era collegata direttamente alla rete elettrica nazionale. Nessun contatore, nessuna bolletta consegnata dal postino. L’uomo – hanno scoperto i carabinieri della stazione di Calvizzano – aveva spiegato un fascio di cavi di oltre due chilometri per allacciare casa con la rete portante, sulla strada. Non solo fuori dal campo, ma addirittura fuori dal Comune, perché la fonte di energia è collocata nel territorio di Melito di Napoli. Il 35enne è stato così denunciato per furto di energia elettrica, ma durante la verbalizzazione i carabinieri si sono accorti che nei suoi confronti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cara, ma non per un 35enne serbo residente nel campo nomadi di Scampia, a. Lui la corrente non la pagava proprio perché la sua abitazione era collegata direttamente alla rete elettrica nazionale. Nessun contatore, nessuna bolletta consegnata dal postino. L’uomo – hanno scoperto i carabinieri della stazione di Calvizzano – aveva spiegato un fascio didi oltre due chilometri per allacciare casa con la rete portante, sulla strada. Non solo fuori dal campo, ma addirittura fuori dal Comune, perché la fonte diè collocata nel territorio di Melito di. Il 35enne è stato così denunciato per furto dielettrica, ma durante la verbalizzazione i carabinieri si sono accorti che nei suoi confronti ...

GiuseppeConteIT : La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e c… - ladyonorato : Su temi gravi come questo i partiti di cdx (al pari del csx) non sapranno dare risposte. Il caro energia peggiorerà… - Corriere : «Turni all’alba, a luci spente»: la fabbrica di ceramiche che vive alla rovescia contro il caro energia - TommyBrain : AntiDiplomatico:Sanzioni alla Russia e caro energia: NHS del Regno Unito lancia allarme sul rischio di morti per fr… - DONADEPLA : RT @GianniLilly: Ma vi rendete conto che follia è stata quella di far cadere il governo Draghi in questo momento? Guerre, pandemie, cambia… -