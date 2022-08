Caro bollette, il ristoratore Giovanni Petrizzo: «Se nessuno fa nulla, a dicembre abbasseremo le serrande» (Di domenica 21 agosto 2022) di Arturo Calabrese Grave emergenza degli ultimi tempi è senza dubbio il Caro bollette. Il tutto va irrimediabilmente a ricadere sulle famiglie e sulle piccole e medie attività commerciali, già messe a dura prova da oltre due anni di crisi sanitaria ed economica. Molti commercianti e imprenditori sono con l’acqua alla gola e si dicono stanchi dei continui aumenti e della mancata vicinanza dello Stato, fin troppo assente su determinate questioni. Da Agropoli, arriva la voce di uno storico ristoratore di Agropoli che ha già dovuto stravolgere la sua attività nel periodo post Covid e che adesso si ritrova a fare i conti con la possibile cessazione e con la chiusura definitiva del suo ristorante. Giovanni Petrizzo, titolare de “Il Vecchio Mulino”, grida tutta la sua preoccupazione e la sua rabbia per la ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 21 agosto 2022) di Arturo Calabrese Grave emergenza degli ultimi tempi è senza dubbio il. Il tutto va irrimediabilmente a ricadere sulle famiglie e sulle piccole e medie attività commerciali, già messe a dura prova da oltre due anni di crisi sanitaria ed economica. Molti commercianti e imprenditori sono con l’acqua alla gola e si dicono stanchi dei continui aumenti e della mancata vicinanza dello Stato, fin troppo assente su determinate questioni. Da Agropoli, arriva la voce di uno storicodi Agropoli che ha già dovuto stravolgere la sua attività nel periodo post Covid e che adesso si ritrova a fare i conti con la possibile cessazione e con la chiusura definitiva del suo ristorante., titolare de “Il Vecchio Mulino”, grida tutta la sua preoccupazione e la sua rabbia per la ...

