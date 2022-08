Caro bollette, Coldiretti: Stangata da 9 miliardi dai campi alle tavole (Di domenica 21 agosto 2022) La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11 per cento dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea sugli effetti dei rincari della bolletta energetica. L’esplosione del costo del gas – sottolinea la Coldiretti in una nota – ha dunque un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la siccita’ ha devastato i raccolti con perdite stima pari a 6 miliardi di euro, pari al 10 per cento della produzione. Un mix micidiale che costera’ nel 2022 alle famiglie italiane quasi 9 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11 per cento dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno. È quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati Enea sugli effetti dei rincari della bolletta energetica. L’esplosione del costo del gas – sottolinea lain una nota – ha dunque un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la siccita’ ha devastato i raccolti con perdite stima pari a 6di euro, pari al 10 per cento della produzione. Un mix micidiale che costera’ nel 2022famiglie italiane quasi 9di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie ...

