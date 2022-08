Caro affitti, così vivono i fuorisede a Bologna: “Pago 400 euro una singola fuori città”. “La casa è così piccola che ci diamo il cambio in cucina” (Di domenica 21 agosto 2022) Stanze a 400 euro, a mezz’ora di bici dalla città e trovate solo dopo mesi e mesi di ricerca. Commissioni di agenzie e affitti alle stelle per case da condividere con gruppi di 4 o 5 persone. E poi appartamenti vecchi e fatiscenti, con pochi (nel migliore dei casi) interventi di manutenzione. Lo raccontano gli studenti dell’Università di Bologna, l’ateneo più antico al mondo scelto del 2021 da oltre 90mila giovani. Le loro testimonianze confermano ciò che dicono anche i numeri. Secondo un recente rapporto di Immobiliare.it Insights la vita per gli studenti fuorisede (e le loro famiglie) è sempre più difficile: un posto letto costa in media l’11% in più rispetto al 2021. Il primato negativo spetta a Milano, dove una camera singola arriva a sfondare per la prima volta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Stanze a 400, a mezz’ora di bici dallae trovate solo dopo mesi e mesi di ricerca. Commissioni di agenzie ealle stelle per case da condividere con gruppi di 4 o 5 persone. E poi appartamenti vecchi e fatiscenti, con pochi (nel migliore dei casi) interventi di manutenzione. Lo raccontano gli studenti dell’Università di, l’ateneo più antico al mondo scelto del 2021 da oltre 90mila giovani. Le loro testimonianze confermano ciò che dicono anche i numeri. Secondo un recente rapporto di Immobiliare.it Insights la vita per gli studenti(e le loro famiglie) è sempre più difficile: un posto letto costa in media l’11% in più rispetto al 2021. Il primato negativo spetta a Milano, dove una cameraarriva a sfondare per la prima volta la ...

