Carlo Verdone indebitato fino al collo confessa è successo..” (Di domenica 21 agosto 2022) Le storie che può raccontare Carlo Verdone sono davvero straordinarie. Tra le più belle, inoltre, ci sono sicuramente quelle legate ai suoi esordi Vi abbiamo già raccontato del ruolo fondamentale che ha avuto la madre di Carlo Verdone per la sua carriera. Il regista quando era giovane era un sessantottino con ben altro per la testa che il cinema. In sella alla sua Vespa truccata, inseguiva i sogni che trasparivano dalle note di Jimi Hendrix o dei Led Zeppelin. Quando arrivò il giorno del suo debutto, infatti, non aveva nessuna intenzione di salire sul palco. Sua madre Rossana, tuttavia, non era della stessa idea. Carlo ha raccontato che sentisse molta pressione quel giorno e che non volesse neanche uscire di casa. L’energica Rossana, invece, gli diede un bel calcione e lo fece uscire ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 agosto 2022) Le storie che può raccontaresono davvero straordinarie. Tra le più belle, inoltre, ci sono sicuramente quelle legate ai suoi esordi Vi abbiamo già raccontato del ruolo fondamentale che ha avuto la madre diper la sua carriera. Il regista quando era giovane era un sessantottino con ben altro per la testa che il cinema. In sella alla sua Vespa truccata, inseguiva i sogni che trasparivano dalle note di Jimi Hendrix o dei Led Zeppelin. Quando arrivò il giorno del suo debutto, infatti, non aveva nessuna intenzione di salire sul palco. Sua madre Rossana, tuttavia, non era della stessa idea.ha raccontato che sentisse molta pressione quel giorno e che non volesse neanche uscire di casa. L’energica Rossana, invece, gli diede un bel calcione e lo fece uscire ...

ScicchitanoLeo : RT @RaiCultura: Una stravagante astrologa interpretata da Carlo Verdone dal programma 'Non stop' che lo ha lanciato al grande pubblico. #ra… - deulofeism0 : RT @gippu1: Forse non è stata data la giusta attenzione al fatto che Wladimiro Falcone, il secondo portiere della Sampdoria che ieri ha gio… - chiarasalvini1 : video, 5.54 -- CARLO VERDONE :: ' cari sposi ..' - Pariolino : RT @gippu1: Forse non è stata data la giusta attenzione al fatto che Wladimiro Falcone, il secondo portiere della Sampdoria che ieri ha gio… - liam4ever : RT @gippu1: Forse non è stata data la giusta attenzione al fatto che Wladimiro Falcone, il secondo portiere della Sampdoria che ieri ha gio… -