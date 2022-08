Caos liste: liberali fuori persino da Forza Italia (Di domenica 21 agosto 2022) Zuppa di Porro. Caos liste per tutti i partiti. Basti pensare che uno dei pochi liberali in circolazione in tv e non solo che è Andrea Ruggieri, rischio di non essere manco candidato da Forza Italia. Polemiche per il duello Meloni Letta da Vespa, che da Travaglio viene definito insetto portaportese. Repubblica si lamenta che la Chiesa non parli: ehhhh sì vorrebbero che scomunicasse la Meloni. Giannini ancora con la destra putiniana nel giorno in cui la Pracda attacca la meloni. Esplode la macchina di Dugin, ma beccano la figlia. Caso Ruberti per mInzo il pd ha scambiato il potere con la politica. casino bollette, ma non ci rendiamo conto di quanto lo sia. I piloti dormono in volo #rassegnastampa21agosto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 21 agosto 2022) Zuppa di Porro.per tutti i partiti. Basti pensare che uno dei pochiin circolazione in tv e non solo che è Andrea Ruggieri, rischio di non essere manco candidato da. Polemiche per il duello Meloni Letta da Vespa, che da Travaglio viene definito insetto portaportese. Repubblica si lamenta che la Chiesa non parli: ehhhh sì vorrebbero che scomunicasse la Meloni. Giannini ancora con la destra putiniana nel giorno in cui la Pracda attacca la meloni. Esplode la macchina di Dugin, ma beccano la figlia. Caso Ruberti per mInzo il pd ha scambiato il potere con la politica. casino bollette, ma non ci rendiamo conto di quanto lo sia. I piloti dormono in volo #rassegnastampa21agosto L'articolo proviene da Nicola Porro.

