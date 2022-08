Canoa velocità, Europei 2022: tre medaglie di legno per l’Italia, (Di domenica 21 agosto 2022) La sessione mattutina dell’ultima giornata degli Europei di Canoa velocità di scena all’Olympic Regatta Centre di Monaco di Baviera non ha portato troppa fortuna ai colori azzurri al momento: dopo l’oro di Federico Mancarella e i due argenti nella paraCanoa e il bronzo di Samuele Burgo ed Andrea Schera nel K2 1000, non sono arrivati altri risultati di rilievo. Quarto posto beffardo per Nicolae Craciun e Daniele Santini nella finale del C2 500: è una sfida equilibratissima con Spagna, Polonia e Germania, con il duo azzurro che ai 250 metri è secondo; i tedeschi però superano gli italiani prima del finale, e nell’arrivo al fotofinish sono dietro ai teutonici per soli 76 centesimi (1.45.586), con la Spagna trionfante in 1.44.822. Amara anche la finale per Giacomo Cinti nel K1 200 metri maschili: nella gara vinta dal ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) La sessione mattutina dell’ultima giornata deglididi scena all’Olympic Regatta Centre di Monaco di Baviera non ha portato troppa fortuna ai colori azzurri al momento: dopo l’oro di Federico Mancarella e i due argenti nella parae il bronzo di Samuele Burgo ed Andrea Schera nel K2 1000, non sono arrivati altri risultati di rilievo. Quarto posto beffardo per Nicolae Craciun e Daniele Santini nella finale del C2 500: è una sfida equilibratissima con Spagna, Polonia e Germania, con il duo azzurro che ai 250 metri è secondo; i tedeschi però superano gli italiani prima del finale, e nell’arrivo al fotofinish sono dietro ai teutonici per soli 76 centesimi (1.45.586), con la Spagna trionfante in 1.44.822. Amara anche la finale per Giacomo Cinti nel K1 200 metri maschili: nella gara vinta dal ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Cinti ottavo nel K1 200 metri! Quarto posto beffardo per Craciun e San… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: attesa per Cinti! Quarto posto beffardo per Craciun e Santini nel C2 5… - FF_AAediPolizia : RT @GDF: Campionati Europei di #canoa velocità di #Monaco (GER). Andrea Schera e Samuele Burgo conquistano la medaglia di bronzo nel K2 m1… - GDF : Campionati Europei di #canoa velocità di #Monaco (GER). Andrea Schera e Samuele Burgo conquistano la medaglia di b… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: continuano le finali. Italia di bronzo nel K2 1000 metri maschile -… -