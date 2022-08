Campione di lotta salva due ragazze: 'Molestate da due ubriachi, così li ho fermati e sbattuti per terra' (Di domenica 21 agosto 2022) Un Campione di lotta è intervenuto per salvare due ragazze Molestate da due uomini ubriachi. Lui è Bruno Danovaro , un passato da Campione di judo, pugilato, karate e jujitsu : l'ultima persona che ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Undiè intervenuto perre dueda due uomini. Lui è Bruno Danovaro , un passato dadi judo, pugilato, karate e jujitsu : l'ultima persona che ...

stenric56 : RT @Corriere: Bruno Danovaro, ex campione di boxe, salva due ragazze molestate da ubriachi - Corriere : Bruno Danovaro, ex campione di boxe, salva due ragazze molestate da ubriachi - salvatoredilo85 : @mikypocho000 @Torrenapoli1 Parlo per me, io non lo reputo un fenomeno e, per ovvi motivi, nemmeno un campione. Per… - OscarVesuvio : @giovanni_pagano @GigiDiStasio @dominikos90 @demagistris E come no! De Magistris un campione di riscossione, lotta… - Saccomatto12 : RT @DeadlyAngelo97: Oggi gioca l'A.C. Milan ???? ?? 19 volte campione d'Italia ?? 7 volte campione d'Europa ?? 4 volte campione del mondo Fo… -