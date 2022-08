Calendario Pirelli 2023 | Emma Summerton firma “Love Letters to the Muse”

(Di domenica 21 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “to the” è il titolo delche presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mondo, fotografate daa New York e Londra.Il concept delè incentrato sulle, personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa per tutta la sua vita. E' un omaggio a tutte le donne che hanno ispirato l'artista, da sua madre a cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste, pittrici e molte altre. «Fin dall'inizio del mio percorso con la fotografia sono sempre stata guidata da chi è la Donna nella mia immagine”, spiega la fotografa australiana che ha realizzato gli scatti per la ...

Agenzia_Ansa : Calendario Pirelli 2023, tutti gli scatti del backstage. Le foto di Emma Summerton #ANSA - LaStampa : Calendario Pirelli 2023: le foto dal backstage sono un messaggio di inclusività - GianniVaretto : RT @LaStampa: Calendario Pirelli 2023: le foto dal backstage sono un messaggio di inclusività - federicapirchio : RT @SkyTG24: Love Letters to the Muse, il backstage del Calendario Pirelli 2023 a firma Emma Summerton - federicapirchio : RT @SkyTG24: Calendario Pirelli 2023, gli scatti del backstage. FOTO -

la Repubblica

Atteso, attesissimo, dedicato alle donne, voluto e creato da una donna. Ecco le prime foto del backstage di "The Cal 2023", il, da sempre una vera e propria creazione artistica mondiale. (The Cal 2023,) Il titolo del2023 di Emma Summerton è "Lettere d'amore alla Musa" e ...Torna The Cal e porta con sé l'aulica ispirazione delle Muse, alle quali la fotografa australiana Emma Summerton dedica "Lettere d'amore". Il2023 vede le modelle più in voga del momento reinterpretare il concetto di musa ispiratrice delle arti - incluse quelle contemporanee, come la tecnologia e l'attivismo. Un cast ... Lauren Wasser e il Calendario Pirelli 2023: "Sono una sopravvissuta" - la Repubblica MILANO (ITALPRESS) - "Love Letters to the Muse" è il titolo del Calendario Pirelli 2023 che presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mon ...Redazione Economia / L’edizione numero 49 del celebre calendario è affidata alla fotografa australiana Emma Summerton: protagoniste da Cara Delevingne a Bella Hadid / CorriereTv L’edizione 2023 ...