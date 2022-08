Calendario Pirelli 2023 | Emma Summerton firma “Love Letters to the Muse”

(Di domenica 21 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “to the” è il titolo delche presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mondo, fotografate daa New York e Londra.Il concept delè incentrato sulle, personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa per tutta la sua vita. E’ un omaggio a tutte le donne che hanno ispirato l’artista, da sua madre a cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste, pittrici e molte altre. «Fin dall’inizio del mio percorso con la fotografia sono sempre stata guidata da chi è la Donna nella mia immagine”, spiega la fotografa australiana che ha realizzato gli scatti per ...

Agenzia_Ansa : Calendario Pirelli 2023, tutti gli scatti del backstage. Le foto di Emma Summerton #ANSA - LaStampa : Calendario Pirelli 2023: le foto dal backstage sono un messaggio di inclusività - liveineuropa : RT @Agenzia_Ansa: Calendario Pirelli 2023, tutti gli scatti del backstage. Le foto di Emma Summerton #ANSA - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #complimenti #scritturebrevi @FChiusaroli ???????????? #Calendario #Pirelli #2023, tutti gli #scatti del #backstage - Foto -… - emmabaccaglio : #complimenti #scritturebrevi @FChiusaroli ???????????? #Calendario #Pirelli #2023, tutti gli #scatti del #backstage - Fo… -

la Repubblica

MILANO - 'Love Letters to the Muse' è il titolo del2023 che presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mondo, fotografate da Emma Summerton a New York e Londra. Il concept del2023 è incentrato ...MILANO - "Love Letters to the Muse" è il titolo del2023 che presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mondo, fotografate da Emma Summerton a New York e Londra. Il concept del2023 è incentrato ... Lauren Wasser e il Calendario Pirelli 2023: "Sono una sopravvissuta" MILANO (ITALPRESS) - "Love Letters to the Muse" è il titolo del Calendario Pirelli 2023 che presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mon ...Redazione Economia / L’edizione numero 49 del celebre calendario è affidata alla fotografa australiana Emma Summerton: protagoniste da Cara Delevingne a Bella Hadid / CorriereTv L’edizione 2023 ...