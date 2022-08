Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari domenica 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 21 agosto 2022) oggi, domenica 21 agosto, ultima giornata di gare degli Europei di tuffi a Roma. Si chiudono i battenti e la Nazionale italiana vorrà concedere ancora qualcosa di bello al suo pubblico, dopo gli straordinari risultati delle prove passate. In programma la gara individuale maschile dalla piattaforma e il syncro maschile dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI tuffi DALLE 10.00 Dai 10 metri Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu cercheranno di fare il meglio possibile per entrare nell’atto conclusivo ed esprimere una prestazione ai massimi livelli personali. Nel syncro, poi, si nutrono grandi ambizioni visto quanto fatto vedere da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel corso di questa ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)21, ultima giornata di gare deglidi. Si chiudono i battenti e la Nazionale italiana vorrà concedere ancora qualcosa di bello al suo pubblico, dopo gli straordinari risultati delle prove passate. Inlaindividuale maschile dalla piattaforma e il syncro maschile dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 10.00 Dai 10 metri Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu cercheranno di fare il meglio possibile per entrare nell’atto conclusivo ed esprimere una prestazione ai massimi livelli personali. Nel syncro, poi, si nutrono grandi ambizioni visto quanto fatto vedere da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel corso di questa ...

