Calendario Europei nuoto di fondo Roma oggi: orari domenica 22 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo il grandissimo caos di ieri, si tornerà in acqua quest'oggi (se il tempo e il mare lo permetteranno) per disputare le restanti prove valevoli per gli Europei 2022 di nuoto di fondo. A Ostia (Italia) si comincerà alle ore 10:00 con la 10 km sia in campo maschile sia a livello femminile, gare in cui prenderanno il via per il Bel Paese Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Manzi da una parte e Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni dall'altra. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI nuoto DI fondo ALLE 10.00 E ALLE 16.00 Il programma proseguirà poi alle ore 16:00 con l'ultimo evento di questa rassegna continentale, la staffetta 4×1250 metri, prova in cui sarà presente il quartetto azzurro formato da Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e altri atleti.

