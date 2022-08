Calendario Europei nuoto di fondo Roma oggi | orari 22 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) Dopo il grandissimo caos di ieri, si tornerà in acqua quest’(se il tempo e il mare lo permetteranno) per disputare le restanti prove valevoli per gli2022 didi. A Ostia (Italia) si comincerà alle ore 10:00 con la 10 km sia in campo maschile sia a livello femminile, gare in cui prenderanno il via per il Bel Paese Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Manzi da una parte e Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni dall’altra. Ilproseguirà poi alle ore 16:00 con l’ultimo evento di questa rassegna continentale, la staffetta 4×1250 metri, prova in cui sarà presente il quartetto azzurro formato da Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Le gare odierne si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport + HD ...