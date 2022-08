Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari domenica 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 21 agosto 2022) oggi domenica 21 agosto si concludono gli Europei 2022 di ginnastica artistica maschile. A Monaco (Germania) vanno in scena le Finali di Specialità, si assegnano ben sei titoli. L’Italia sogna in grande e va a caccia di medaglie pesanti dopo aver conquistato uno storico argento nella gara a squadre. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI ginnastica artistica DALLE 13.45 Nicola Bartolini si presenta con il miglior punteggio al corpo libero, è il Campione del Mondo e ha tutte le carte in regola per mettere le mani sull’oro continentale. Matteo Levantesi ha strabiliato nel turno preliminare e vanta il secondo accredito alle parallele pari: il marchigiano deve inventarsi una magia per regalarsi la gioia più grande al suo esordio ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)21si concludono gli2022 dimaschile. A Monaco (Germania) vanno in scena le Finali di Specialità, si assegnano ben sei titoli. L’Italia sogna in grande e va a caccia di medaglie pesanti dopo aver conquistato uno storico argento nellaa squadre. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 13.45 Nicola Bartolini si presenta con il miglior punteggio al corpo libero, è il Campione del Mondo e ha tutte le carte in regola per mettere le mani sull’oro continentale. Matteo Levantesi ha strabiliato nel turno preliminare e vanta il secondo accredito alle parallele pari: il marchigiano deve inventarsi una magia per regalarsi la gioia più grande al suo esordio ...

