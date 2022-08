Calendario Europei ciclismo femminile oggi: orari 21 agosto, programma, percorso, tv, italiane in gara (Di domenica 21 agosto 2022) oggi, domenica 21 agosto, si corre la prova in linea femminile valida per i Campionati Europei di ciclismo su strada 2022. Ultima gara della rassegna continentale a due ruote nell’ultimo giorno della manifestazione multisportiva degli European Championship di Monaco di Baviera. La selezione italiana, guidata dal CT Paolo Sangalli, parte come sempre con grandi ambizioni, forte di una rosa di altissima qualità. La capitana designata non può che essere Elisa Balsamo, su un percorso che dovrebbe favorire una volata di gruppo. La Campionessa del Mondo e d’Italia andrà a caccia dell’ennesimo titolo della sua già scintillante carriera. A sostenere la capitana, ma anche come eventuali carte a sorpresa ci sarà una squadra esperta e già rodata. Da Marta Bastianelli ad Elena ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022), domenica 21, si corre la prova in lineavalida per i Campionatidisu strada 2022. Ultimadella rassegna continentale a due ruote nell’ultimo giorno della manifestazione multisportiva degli European Championship di Monaco di Baviera. La selezione italiana, guidata dal CT Paolo Sangalli, parte come sempre con grandi ambizioni, forte di una rosa di altissima qualità. La capitana designata non può che essere Elisa Balsamo, su unche dovrebbe favorire una volata di gruppo. La Campionessa del Mondo e d’Italia andrà a caccia dell’ennesimo titolo della sua già scintillante carriera. A sostenere la capitana, ma anche come eventuali carte a sorpresa ci sarà una squadra esperta e già rodata. Da Marta Bastianelli ad Elena ...

