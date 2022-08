Calendario Europei atletica oggi: orari domenica 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 21 agosto 2022) oggi domenica 21 agosto va in scena la settima e ultima giornata di gare agli Europei 2022 di atletica leggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Si sogna in grande con Elena Vallortigara nel salto in alto (fresca di bronzo ai Mondiali) e con Yeman Crippa che può piazzare la zampata sui 10000 metri. Da non perdere la 4×100 femminile e la finale degli 800 metri con Simone Barontini. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI atletica DALLE 19.05 Si assegneranno anche i titoli della 4×100 maschile (i nostri Campioni Olimpici sono assenti), dei 100 ostacoli (Elisa Di Lazzaro in semifinale) e del tiro del giavellotto maschile. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)21va in scena la settima e ultima giornata di gare agli2022 dileggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Si sogna in grande con Elena Vallortinel salto in alto (fresca di bronzo ai Mondiali) e con Yeman Crippa che può piazzare la zampata sui 10000 metri. Da non perdere la 4×100 femminile e la finale degli 800 metri con Simone Barontini. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 19.05 Si assegneranno anche i titoli della 4×100 maschile (i nostri Campioni Olimpici sono assenti), dei 100 ostacoli (Elisa Di Lazzaro in semifinale) e del tiro del giavellotto maschile. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti gli ...

