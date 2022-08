Calenda “Solo proporzionale può fermare Destra. Dopo il voto, il caos” (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Sinistra? “Ha quattro programmi diversi, quindi non ha un programma”. La Destra? “Ha tre programmi diversi, provate a conciliare le tasse di Matteo Salvini con le pensioni di Silvio Berlusconi e il silenzio in merito di Giorgia Meloni: anche qui dunque nessun programma”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione Carlo Calenda. “Nessuna delle coalizioni è in grado di governare il Paese…”. “Votare per noi – sottolinea Calenda – bloccare la vittoria della Destra al proporzionale al Senato e formare una maggioranza sul modello del governo europeo e in continuità con il governo Draghi”. Per il leader di Azione: “Questa campagna elettorale purtroppo sta ricalcando quelle che si fecero quando c'erano Solo due coalizioni e invece oggi sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Sinistra? “Ha quattro programmi diversi, quindi non ha un programma”. La? “Ha tre programmi diversi, provate a conciliare le tasse di Matteo Salvini con le pensioni di Silvio Berlusconi e il silenzio in merito di Giorgia Meloni: anche qui dunque nessun programma”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione Carlo. “Nessuna delle coalizioni è in grado di governare il Paese…”. “Votare per noi – sottolinea– bloccare la vittoria dellaalal Senato e formare una maggioranza sul modello del governo europeo e in continuità con il governo Draghi”. Per il leader di Azione: “Questa campagna elettorale purtroppo sta ricalcando quelle che si fecero quando c'eranodue coalizioni e invece oggi sono ...

