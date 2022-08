Calenda-Renzi | il Terzo Polo ora trasforma i giudici in esattori

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Leggo dal programma del cosiddetto, per capirsi): «Valorizzazione della mediazione endoprocessuale quale efficace strumento di deflazione del contenzioso». Poi vediamo cosa significa. Prima diciamo che siccome non è come discutere di omicidi e grandi truffe, e fa meno notizia, è comprensibile che di giustizia civile i giornali si occupino poco. Eppure è quella che più frequentemente tocca l'interesse del cittadino, cui sarà più facile imbattersi in un pasticcio condominiale, in una magagna familiare o nell'inadempimento di un debitore, che in una sparatoria. Ed è oltretutto quella che, siccome non funziona, tiene lontani gli investimenti dal nostro Paese, perché non si mettono soldi in un sistema che non presidia la proprietà, l'iniziativa economica e i commerci con una giustizia efficiente e ...