Calciomercato Udinese | scelto il nuovo esterno | Ehizibue

(Di domenica 21 agosto 2022)del Colonia è il candidatodai bianconeri per sostituire Soppy comeL’hail sostituto di Soppy per la corsia destra. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri friulani sarebbero vicini a Kingsley, nigeriano classe 1995 del Colonia. Per il calciatore pronta un offerta da un milione e mezzo di Euro a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Ehizibue del Colonia è il candidato scelto dai bianconeri per sostituire Soppy come esterno L'ha scelto il sostituto di Soppy per la corsia destra. Come riportato da Sky ... L'Udinese rifà le fasce. Dopo aver ceduto Udogie mantenendo le sue prestazioni per un altro anno ora anche Soppy è andato via ma il sostituto è già pronto ...