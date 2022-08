Calciomercato: Psg. Stampa, dialogo col ManCity per Bernardo Silva (Di domenica 21 agosto 2022) Guardiola è però intenzionato a proporre il rinnovo al portoghese PARIGI (FRANCIA) - Bernardo Silva nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo L'Equipe, nonostante la rivalità tra le due ricchissime ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Guardiola è però intenzionato a proporre il rinnovo al portoghese PARIGI (FRANCIA) -nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo L'Equipe, nonostante la rivalità tra le due ricchissime ...

DiMarzio : #Calciomercato | @HellasVeronaFC, #Ilic piace al @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Rifiutata la nuova offerta del @PSG_inside per Milan #Skrinair. La situazione - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, RILANCIO DEL PSG PER SKRINIAR: NO DEI NERAZZURRI. CLUB AL LAVORO PER RINNOVARE IL CONTRATT… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Psg. Stampa, dialogo col ManCity per Bernardo Silva - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ?? Gazzetta a sorpresa: 'Occhio ad un addio di #Zakaria. Arriva una proposta alla #Juve' Si è mosso il #Monaco con un'of… -