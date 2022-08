Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per il centrocampo: è una giovane promessa del Wolfsburg! (Di domenica 21 agosto 2022) Questa sessione di Calciomercato doveva portare una svolta nelle dinamiche della squadra del Milan, ma sono molti quei tifosi che non sono felici di come si è svolto il mercato. Tralasciando infatti i riscatti di Messias e Florenzi e i rientri dai prestiti di Pobega e Adli, i nuovi arrivi sono stati puramente 2: Divock Origi e Charles De Ketelaere. Ora in questi ultimi giorni si cercherà di prendere almeno un centrocampista, e con l’occasione giusta anche un difensore, nelle settimane e giorni scorsi si sono fatti diversi nomi per il centrocampo e ora si dice che i rossoneri possano affondare il colpo per il classe 2002 del Wolfsburg Aster Vranckx. Milan Calciomercato Vranckx Stando infatti a quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il giovane belga è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Questa sessione didoveva portare una svolta nelle dinamiche della squadra del, ma sono molti quei tifosi che non sono felici di come si è svolto il mercato. Tralasciando infatti i riscatti di Messias e Florenzi e i rientri dai prestiti di Pobega e Adli, i nuovi arrivi sono stati puramente 2: Divock Origi e Charles De Ketelaere. Ora in questi ultimi giorni si cercherà di prendere almeno un centrocampista, e con l’occasione giusta anche un difensore, nelle settimane e giorni scorsi si sono fatti diversi nomi per ile ora si dice che i rossoneri possano affondare il colpo per il classe 2002 del Wolfsburg Aster Vranckx.Vranckx Stando infatti a quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, ilbelga è ...

