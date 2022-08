Calciomercato Milan, cercasi mediano: Vranckx insidia Onyedika (Di domenica 21 agosto 2022) per il centrocampo rossonero Il Milan spinge per regalare a Stefano Pioli un rinforzo di Calciomercato. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, è stata alzata l’offerta al Midtyjlland per Raphael Onyedika. La nuova proposta è di 6,5 milioni di euro, che ancora non basta per accontentare le pretese del club danese. Viste le difficoltà della trattativa, la dirigenza rossonera valuta una nuova alternativa. Si tratta di Aster Vranckx, classe 2002 belga di proprietà del Wolfsburg. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) per il centrocampo rossonero Ilspinge per regalare a Stefano Pioli un rinforzo di. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, è stata alzata l’offerta al Midtyjlland per Raphael. La nuova proposta è di 6,5 milioni di euro, che ancora non basta per accontentare le pretese del club danese. Viste le difficoltà della trattativa, la dirigenza rossonera valuta una nuova alternativa. Si tratta di Aster, classe 2002 belga di proprietà del Wolfsburg. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

