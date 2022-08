Calciomercato Juventus, il big si allontana: Allegri spiazzato (Di domenica 21 agosto 2022) Il big cercato dalla Juventus per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri adesso apparte più distante rispetto agli scorsi giorni La Juventus pensa al centrocampo senza dimenticare l’attacco. Massimiliano Allegri resta in attesa di alcune pedine per vedere completa la rosa della sua squadra intanto domani sera si presenterà all’esame Sampdoria per dare continuità alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022) Il big cercato dallaper rinforzare la squadra di Massimilianoadesso apparte più distante rispetto agli scorsi giorni Lapensa al centrocampo senza dimenticare l’attacco. Massimilianoresta in attesa di alcune pedine per vedere completa la rosa della sua squadra intanto domani sera si presenterà all’esame Sampdoria per dare continuità alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I Il rappresentante di #Depay è in Italia: pronta la risoluzione col @FCBarcelona, si attende l'ok d… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, non c'è ancora l'accordo con #Depay - calciomercatoit : ???? #Juventus, sirene inglesi per Moise #Kean: #Leeds e #Newcastle seguono il centravanti italiano - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Depay più lontano ?? l'attaccante non ha ancora trovato l'intesa per la risoluzione del suo contratto… - dav_twii : RT @OrsoPolar3: ??????Segnatevi una data: 27/08 #Zaniolo sarà a Torino. E probabilmente ci sarà il ritorno di #Spinazzola. #Juventus #Calciom… -