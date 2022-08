Calciomercato Juventus, cessione improvvisa: è inevitabile (Di domenica 21 agosto 2022) In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus sembra poter chiudere una cessione inaspettata ma al tempo stesso inevitabile. Di Maria in campo e autore di una prestazione di altissimo livello, Kostic entrato nel secondo tempo, Pogba a godersi lo spettacolo dalla tribuna e un mercato che deve finire di completare la rosa a disposizione di Allegri. In attesa degli ultimi innesti, contro il Sassuolo si è avuto un primo assaggio di quella che potrebbe essere la nuova Juventus e un punto fondamentale è l’intesa tra Vlahovic e Di Maria con l’argentino che ha dimostrato tutte le sue qualità. Il match con il Sassuolo, però, sembra aver convinto i bianconeri a chiudere una cessione. LaPresseNel secondo tempo Allegri e tutto lo Stadium hanno avuto un doppio momento difficile per via degli stop di Di Maria e ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 agosto 2022) In questi ultimi giorni di mercato, lasembra poter chiudere unainaspettata ma al tempo stesso. Di Maria in campo e autore di una prestazione di altissimo livello, Kostic entrato nel secondo tempo, Pogba a godersi lo spettacolo dalla tribuna e un mercato che deve finire di completare la rosa a disposizione di Allegri. In attesa degli ultimi innesti, contro il Sassuolo si è avuto un primo assaggio di quella che potrebbe essere la nuovae un punto fondamentale è l’intesa tra Vlahovic e Di Maria con l’argentino che ha dimostrato tutte le sue qualità. Il match con il Sassuolo, però, sembra aver convinto i bianconeri a chiudere una. LaPresseNel secondo tempo Allegri e tutto lo Stadium hanno avuto un doppio momento difficile per via degli stop di Di Maria e ...

