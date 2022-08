Calcio | Serie a Spalletti ' Siamo stati superiori'

sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - SkySport : NAPOLI-MONZA 4-0 Risultato finale ? ? #Kvaratskhelia (35’) ? #Osimhen (45+2') ? #Kvaratskhelia (62’) ? #Kim (90+2'… - Gazzetta_it : Demme fa marcia indietro: 'Ho sbagliato ad attaccare #Anguissa sui social' #napoli - tuttosport : #Napoli, #Spalletti: '#Kvaratskhelia deve ancora sciogliersi' - Gazzetta_it : Roma, tegola per Mourinho: frattura della tibia per #Wijnaldum -

"La squadra ha fatto una buonissima gara". NAPOLI - "La squadra ha fatto una buonissima gara. Ha comandato il gioco fin dall'inizio, anche se non ha sfruttato alcuni episodi. Avevamo davanti una ...ROMA - Doccia gelata in casa Roma, con José Mourinho che perde uno dei rinforzi più importanti arrivati dal mercato. A fermarsi Georginio Wijnaldum, 31enne centrocampista francese arrivato dal Paris ...'La squadra ha fatto una buonissima gara'.NAPOLI (ITALPRESS) - 'La squadra ha fatto una buonissima gara. Ha comandato il gioco fin dall'inizio, ...La Pistoiese vince in modo autorevole contro il Mobilieri Ponsacco, le reti sono di Macrì e Corado. Bene il giovanissimo Biagioni Una Pistoiese sempre in controllo vince per 2-1 contro il Mobilieri Po ...