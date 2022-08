Calcio e politica, chi voteranno i tifosi alle elezioni: i dati squadra per squadra (Di domenica 21 agosto 2022) Lo scontro politico è sempre più polarizzato e simile, in un certo senso, a quello che caratterizza il tifo calcistico. Ma in questi giorni che ci separano dalle elezioni politiche del 25 settembre proprio il mondo dei campanili del pallone viene guardato con attenzione dai sondaggisti. Come Termometro Politico che ha realizzato un sondaggio ad hoc: cosa vota chi tifa una certa squadra? L'istituto premette che la mappa del tifo italiano vene una predominanza di sostenitori della Juventus: squadra preferita dal 23,9% degli intervistati, Seguono Milan e Inter (18% e 17,5%). Il Napoli quarto con il 10,3%, poi la Roma (l'8,6%), Fiorentina (3,4%), Lazio (2,5%), e Atalanta (1,2%). "Fratelli d'Italia è il primo partito: piace a più del 30% tra i laziali" mentre "tra ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) Lo scontro politico è sempre più polarizzato e simile, in un certo senso, a quello che caratterizza il tifo calcistico. Ma in questi giorni che ci separano dpolitiche del 25 settembre proprio il mondo dei campanili del pallone viene guardato con attenzione dai sondaggisti. Come Termometro Politico che ha realizzato un sondaggio ad hoc: cosa vota chi tifa una certa? L'istituto premette che la mappa del tifo italiano vene una predominanza di sostenitori della Juventus:preferita dal 23,9% degli intervistati, Seguono Milan e Inter (18% e 17,5%). Il Napoli quarto con il 10,3%, poi la Roma (l'8,6%), Fiorentina (3,4%), Lazio (2,5%), e Atalanta (1,2%). "Fratelli d'Italia è il primo partito: piace a più del 30% tra i laziali" mentre "tra ...

