Calabria, annullato un concerto per ‘brani inneggianti alla mafia’: così ci si schiera (Di domenica 21 agosto 2022) Ciò che ha fatto il sindaco di Nardodipace, Antonio Demasi, non è scontato e non è facile: con una ordinanza ha annullato l’esibizione di Teresa Merante prevista per sabato 13 agosto a margine di una festa religiosa. La motivazione è chiara: “consiste nell’esibizione di tale Teresa Merante, nota per avere durante vari concerti cantato brani inneggianti la sottocultura mafiosa”. Si legge che il provvedimento era stato caldeggiato anche dal Coordinamento di Libera di Vibo Valentia. Annullare questa esibizione significa ribadire in maniera formale e pubblica da che parte si sta e per un politico significa anche ribadire chi si vuole rappresentare e chi no, da chi si vogliono prendere i voti e da chi no. E’ una scelta conflittuale, di quel tipo di conflitto di cui vive la democrazia, perché la democrazia non è promessa di tranquillità, ma promessa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Ciò che ha fatto il sindaco di Nardodipace, Antonio Demasi, non è scontato e non è facile: con una ordinanza hal’esibizione di Teresa Merante prevista per sabato 13 agosto a margine di una festa religiosa. La motivazione è chiara: “consiste nell’esibizione di tale Teresa Merante, nota per avere durante vari concerti cantato branila sottocultura mafiosa”. Si legge che il provvedimento era stato caldeggiato anche dal Coordinamento di Libera di Vibo Valentia. Annullare questa esibizione significa ribadire in maniera formale e pubblica da che parte si sta e per un politico significa anche ribadire chi si vuole rappresentare e chi no, da chi si vogliono prendere i voti e da chi no. E’ una scelta conflittuale, di quel tipo di conflitto di cui vive la democrazia, perché la democrazia non è promessa di tranquillità, ma promessa di ...

