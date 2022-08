Ca’ Marta, storia dei “ciclopici” muraglioni della Val Brembana (Di domenica 21 agosto 2022) Il mistero regna sovrano sui muraglioni di Ca’ Marta. Nonostante i numerosi studi svolti, è ancora oggi difficile indicare l’origine e l’utilizzo delle ampie strutture poste lungo il crinale che divide la Val Brembilla dall’abitato di Zogno. Disposti su cinque linee parallele lunghe fra i sedici e i ventuno metri, i muraglioni colpiscono ancora oggi coloro che percorrono la Strada Taverna complice la propria imponenza e la disposizione delle pietre che li compongono. Gli stessi massi appaiono infatti squadrati e posati in perfetto equilibrio nonostante il peso sia nell’ordine dei quintali differenziandosi così dai tradizionali muri a secco, molto più recenti rispetto alle “megalitiche mura” orobiche. Viste le dimensioni, è difficile ipotizzare un loro utilizzo per realizzare dei terrazzamenti oppure segnare i confini dei pascoli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) Il mistero regna sovrano suidi Ca’. Nonostante i numerosi studi svolti, è ancora oggi difficile indicare l’origine e l’utilizzo delle ampie strutture poste lungo il crinale che divide la Val Brembilla dall’abitato di Zogno. Disposti su cinque linee parallele lunghe fra i sedici e i ventuno metri, icolpiscono ancora oggi coloro che percorrono la Strada Taverna complice la propria imponenza e la disposizione delle pietre che li compongono. Gli stessi massi appaiono infatti squadrati e posati in perfetto equilibrio nonostante il peso sia nell’ordine dei quintali differenziandosi così dai tradizionali muri a secco, molto più recenti rispetto alle “megalitiche mura” orobiche. Viste le dimensioni, è difficile ipotizzare un loro utilizzo per realizzare dei terrazzamenti oppure segnare i confini dei pascoli ...

