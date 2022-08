Bundesliga: il suicidio del Borussia Dortmund (Di domenica 21 agosto 2022) La clamorosa sconfitta subita contro il Werder Brema potrebbe già segnare la resa del Dortmund in Bundesliga: non proprio una rarità… Ciò che è successo in Borussia Dortmund-Werder Brema rappresenta un evento storico: il passaggio dal 2-0 al 2-3 dal minuto 89 al quinto di recupero non era mai avvenuto in Bundesliga. Ed è qualcosa che vale la pena di sottolineare perché va a registrare un momento emotivamente memorabile in un torneo dove l’incertezza su chi vincerà sarà – verosimilmente – abbastanza bassa. Che il Bayern sia il monopolista della Bundesliga è infatti cosa nota come indica la sfilza dei suoi 10 titoli consecutivi. Che il Borussia Dortmund provi ogni anno a contrastarlo altrettanto, anche se a un certo punto gli tocca arrendersi. Non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) La clamorosa sconfitta subita contro il Werder Brema potrebbe già segnare la resa delin: non proprio una rarità… Ciò che è successo in-Werder Brema rappresenta un evento storico: il passaggio dal 2-0 al 2-3 dal minuto 89 al quinto di recupero non era mai avvenuto in. Ed è qualcosa che vale la pena di sottolineare perché va a registrare un momento emotivamente memorabile in un torneo dove l’incertezza su chi vincerà sarà – verosimilmente – abbastanza bassa. Che il Bayern sia il monopolista dellaè infatti cosa nota come indica la sfilza dei suoi 10 titoli consecutivi. Che ilprovi ogni anno a contrastarlo altrettanto, anche se a un certo punto gli tocca arrendersi. Non ...

