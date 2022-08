Bundesliga: Eintracht-Colonia LIVE 0-0, debutto di Pellegrini. Poi il Bayern per il primo posto (Di domenica 21 agosto 2022) Nella domenica di Bundesliga sono in programma due partite per concludere la terza giornata: alle 15.30 l'Eintracht Francoforte - zero vittorie... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Nella domenica disono in programma due partite per concludere la terza giornata: alle 15.30 l'Francoforte - zero vittorie...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Bundesliga Al termine del #primotempo ancora 0-0 tra #Eintracht e #Colonia. #live - zazoomblog : Bundesliga: Eintracht Francoforte-Colonia LIVE 0-0. Poi c'è il Bayern per il primo posto - #Bundesliga:… - Andrea_82b15 : Metto #Bundesliga e scopro che #LucaPellegrini è finito all’Eintracht. Ma quando c’è annato? È tipo la 5º squadra i… - infobetting : Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga, 21 agosto ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga, 21 agosto ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -