Brutto infortunio nel Monza: il giocatore lascia il campo in barella (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato nella seconda partita stagionale. Gli azzurri, allo Stadio Maradona, sono avanti 2-0 contro il Monza. Le reti, entrambe siglate nella prima frazione di gioco, portano il timbro di Kvaratskhelia e Osimhen. Medical personel assist Monza’s Italian defender Andrea Ranocchia after he was injured during the Italian Serie A football match between Napoli and Monza on August 21, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Le due squadre sono rientrate in campo per giocare il secondo tempo, ma dopo qualche minuto il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, è stato costretto a mettere mano alla panchina. Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, nel tentativo di evitare il calcio ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato nella seconda partita stagionale. Gli azzurri, allo Stadio Maradona, sono avanti 2-0 contro il. Le reti, entrambe siglate nella prima frazione di gioco, portano il timbro di Kvaratskhelia e Osimhen. Medical personel assist’s Italian defender Andrea Ranocchia after he was injured during the Italian Serie A football match between Napoli andon August 21, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Le due squadre sono rientrate inper giocare il secondo tempo, ma dopo qualche minuto il tecnico del, Giovanni Stroppa, è stato costretto a mettere mano alla panchina. Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, nel tentativo di evitare il calcio ...

