Boxe, Oleksandr Usyk: “Ho fatto lo storia. Fury non si è ritirato, vuole sfidarmi” (Di domenica 21 agosto 2022) Oleksandr Usyk ha sconfitto Tyson Fury per split decision (115-113, 113-115, 116-112) e si è così confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino si è imposto contro il britannico nell’attesissima rivincita andata in scena a Jeddah (Arabia Saudita), riuscendo a difendere le quattro cinture che aveva conquistato lo scorso settembre battendo proprio il ribattezzato AJ a Londra. Nuova magia del rinominato The Cat, che in inverno è stato anche al fronte per un mese, capace di infliggere una bella lezione di pugilato al suo avversario e di confermarsi sul trono della categoria regina. Un bel sigillo per il 35enne che ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro. “Questa è già storia. Molti hanno guardato questa match, soprattutto quando hanno cercato di colpirmi forte, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha sconfitto Tysonper split decision (115-113, 113-115, 116-112) e si è così confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino si è imposto contro il britannico nell’attesissima rivincita andata in scena a Jeddah (Arabia Saudita), riuscendo a difendere le quattro cinture che aveva conquistato lo scorso settembre battendo proprio il ribattezzato AJ a Londra. Nuova magia del rinominato The Cat, che in inverno è stato anche al fronte per un mese, capace di infliggere una bella lezione di pugilato al suo avversario e di confermarsi sul trono della categoria regina. Un bel sigillo per il 35enne che ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro. “Questa è già. Molti hanno guardato questa match, soprattutto quando hanno cercato di colpirmi forte, ma ...

infoitsport : Boxe, Oleksandr Usyk si conferma Campione del Mondo dei pesi massimi - zazoomblog : Boxe Oleksandr Usyk si conferma Campione del Mondo dei pesi massimi: sconfitto Joshua per split decision -… - fight_shield : Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua ai punti e si è confermato campione dei pesi massimi #TSOS // #FIGHT //… - fight_shield : #UsykJoshua2 è stato messo agli archivi! Riportiamo in seguito i risultati dell'evento! #TSOS // #FIGHT // #Boxe - Dondolino72 : RT @ilpost: Sei mesi dopo essersi arruolato a Kiev, stasera Oleksandr Usyk ritrova Anthony Joshua in Arabia Saudita per difendere il titolo… -