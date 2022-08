Bonus Asilo Nido, fai subito | Sostegni fino a tremila euro: occhio al momento della richiesta (Di domenica 21 agosto 2022) Finalmente è arrivato il Bonus per l’Asilo Nido, che consente alle famiglie di avere un supporto economico. C’è però un dettaglio: bisogna sbrigarsi Bonus Asilo Nido (Pexels)Oggi come oggi, le famiglie hanno nuove necessità rispetto a quelle di qualche anno fa. Se prima uno dei due genitori stava a casa a curare i figli, solitamente la donna, oggi entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e, di conseguenza, c’è bisogno di nuovi servizi per la cura della prole. Arrivano quindi gli asili nidi a rispondere a questo bisogno, ma c’è un dettaglio: il costo. Per sostenere le famiglie in questa necessaria ed inevitabile spesa, il governo ha pensato ed approvato il Bonus Asili Nidi. Questa manovra consente un vero e proprio sospiro di sollievo ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 agosto 2022) Finalmente è arrivato ilper l’, che consente alle famiglie di avere un supporto economico. C’è però un dettaglio: bisogna sbrigarsi(Pexels)Oggi come oggi, le famiglie hanno nuove necessità rispetto a quelle di qualche anno fa. Se prima uno dei due genitori stava a casa a curare i figli, solitamente la donna, oggi entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e, di conseguenza, c’è bisogno di nuovi servizi per la curaprole. Arrivano quindi gli asili nidi a rispondere a questo bisogno, ma c’è un dettaglio: il costo. Per sostenere le famiglie in questa necessaria ed inevitabile spesa, il governo ha pensato ed approvato ilAsili Nidi. Questa manovra consente un vero e proprio sospiro di sollievo ...

