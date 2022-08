Bologna-Verona | guai per il tecnico | doppia esclusione improvvisa

(Di domenica 21 agosto 2022), doppio forfait all’improvviso. Le condizioni dei due calciatori: non sono a disposizione per la gara di questa sera.è iniziata da pochi minuti. Il risultato è fermo ancora sullo 0-0 dopo il fischio di inizio del direttore di gara. La gara mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Ilè Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

riccardobenefo2 : Adesso in campo Atalanta Milan e Bologna Verona - ItalyNowadays : In campo Atalanta-Milan 0-0 Bologna-Verona 0-0 LIVE. #Calcio #Gasperini #Diaz #Muriel #Ruggeri… - Agenzia_Ansa : SERIE A | segui la #direttagol di Atalanta-Milan e Bologna-Verona #ANSA - fisco24_info : In campo Atalanta-Milan 0-0 Bologna-Verona 0-0 LIVE: La diretta da Bergamo e da Bologna - serieAnews_com : ?? #BolognaVerona, #Cioffi perde anche #Dawidowicz e #Piccoli: le condizioni -

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Matteo Marcenaro. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Ilper la sfida coldovrà fare a meno anche di Piccoli e Dawidowicz: i due sono rimasti a casa per infortunio Ilper la sfida coldovrà fare a meno anche di Piccoli e ...In questi minuti si sta giocando Bologna-Hellas Verona e, come confermato dalle formazioni ufficiali, il trequartista ceco, Antonin Barak, non figura neanche tra i giocatori in panchina.Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Sinisa Mihajlovic ...