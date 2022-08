-Bologna-Verona 1-1: Henry risponde ad Arnautovic (Di domenica 21 agosto 2022) Oggi 21 Agosto nello Stadio Renato dall’Ara alle ore 20:45 si è disputata la partita Bologna-Verona di Serie A. Nel primo parziale il Verona parte forte con la traversa improvvisa e fulminea di Henry, ma la prima rete è del Bologna e la mette a segno Arnautovic con uno splendido destro. Il Verona proprio con Henry trova il pareggio allo scadere dei quarantacinque minuti. Nel secondo parziale viene espulso Orsolini per un fallo pericoloso ai danni di Hongla, e il risultato non cambierà più. Bologna-Verona: probabili formazioni e dove vederla -Bologna-Verona: formazioni ufficiali Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 agosto 2022) Oggi 21 Agosto nello Stadio Renato dall’Ara alle ore 20:45 si è disputata la partitadi Serie A. Nel primo parziale ilparte forte con la traversa improvvisa e fulminea di, ma la prima rete è dele la mette a segnocon uno splendido destro. Ilproprio controva il pareggio allo scadere dei quarantacinque minuti. Nel secondo parziale viene espulso Orsolini per un fallo pericoloso ai danni di Hongla, e il risultato non cambierà più.: probabili formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, ...

corriereveneto : #SerieA #bolognavshellasverona 1-1: primo punto in campionato per i rossoblù - Nutizieri : Serie A, Bologna-Verona 1-1: primo punto in campionato per i rossoblù - Fprime86 : RT @SkySport: BOLOGNA-VERONA: 1-1 Risultato finale ? ? #Arnautovic (21’) ? #Henry (43') ? Serie A – 2^ giornata ? - Vittoriog82 : RT @DAZN_IT: A segno i due bomber Arnautovic ed Henry, poi tanta battaglia: tra Bologna e Verona è 1-1 ? #BolognaVerona #SerieATIM #DAZN h… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Arnautovic porta avanti il Bologna, Henry lo riprende. Espulso Orsolini #bologna-verona -