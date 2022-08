Blitz alla Cappella degli Scrovegni | gli ambientalisti si incatenano | portati via in manette – I video

(Di domenica 21 agosto 2022) Dopo gli Uffizi, il Museo del ‘900 di Milano e i musei Vaticani, due attivisti di Ultima Generazione si sono incatenatidi Padova oggi, 21 agosto, per richiamare nuovamente all’attenzione la necessità di intraprendere azioni contro il cambiamento climatico. A manifestare sono Davide e Samuel, due studenti dell’università di Padova, che portano catene al bacino e un cartello con scritto «No gas No carbone». Ultima Generazione è diventata nota nell’ultimo periodo per i lorod’impatto. Mesi fa si sedevano in mezzostrada bloccando il traffico del Grande Raccordo Anulare, causando l’ira dei guidatori, poi si sono incollati le mani sul vetro della Primavera di Botticelli agli Uffizi e a un’opera di Boccioni a Milano. Oggi, il...

PADOVA - Nuovonon violento degli attivisti di Ultima Generazione, che stamattina, 21 agosto, sono entrati nella Cappella degli Scrovegni, incatenandosi alle balaustre che delimitano il percorso dei visitatori ...AGI - Alcuni attivisti di Ultima Generazione si sono incatenati questa mattinaCappella degli Scrovegni di Padova per protestare contro spreco di acqua e politiche mondiali troppo poco green. Non si registra alcun danno al capolavoro di Giotto. Sul posto è intervenuta la ...Una volta entrati, due di loro si sono incatenati alla balaustra in metallo che si trova all'interno. Il terzo ha steso a terra uno striscione riportante la scritta "ultima generazione no gas e no ...