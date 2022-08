Berlusconi ribadisce a chiare lettere: «Giorgia Meloni ha l’autorevolezza per guidare il governo» (Di domenica 21 agosto 2022) «Giorgia Meloni, come altri esponenti del centrodestra, ha senz’altro l’autorevolezza necessaria per guidare il governo». Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al “Tempo”, spiegando che con la presidente di Fratelli d’Italia «i rapporti non sono mai stati tesi, anche quando abbiamo compiuto scelte diverse, per esempio nei confronti del governo Draghi». E aggiunge: «Io avrei voluto che il governo Draghi completasse il suo lavoro fino alla fine della legislatura. Ma di fronte all’atteggiamento irresponsabile dei Cinque Stelle e alle ambiguità tattiche del Pd non c’è stato nulla che potessimo fare». Poi sottolinea che «il nuovo governo di centrodestra dovrà continuare le molte cose buone avviate dal ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 agosto 2022) «, come altri esponenti del centrodestra, ha senz’altronecessaria peril». Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in un’intervista al “Tempo”, spiegando che con la presidente di Fratelli d’Italia «i rapporti non sono mai stati tesi, anche quando abbiamo compiuto scelte diverse, per esempio nei confronti delDraghi». E aggiunge: «Io avrei voluto che ilDraghi completasse il suo lavoro fino alla fine della legislatura. Ma di fronte all’atteggiamento irresponsabile dei Cinque Stelle e alle ambiguità tattiche del Pd non c’è stato nulla che potessimo fare». Poi sottolinea che «il nuovodi centrodestra dovrà continuare le molte cose buone avviate dal ...

